Das Land Thüringen hatte die Enteignung der Anlage angestrebt, da die damalige Eigentümerin das Schloss jahrelang der staatlichen Notsicherung überlassen hatte. Das Verfahren gilt als Präzedenzfall im Denkmalschutz in Deutschland.

Hotel, Tagungsstätte, Bildungszentrum mit Internat, Klinik - für die Landesregierung ist die künftige Nutzung des Schlosses noch offen. Wichtig ist, dass sich der künftige Nutzer an strenge Regeln hält, damit sich ein langer Leerstand wie vor der Enteignung nicht wiederholt. Zuvor hatten Bürger, Vereine und Institutionen in einem Ideenwettbewerb mehr als 50 Vorschläge für die Zukunft des Schlosses eingereicht.

Träger der Sanierung ist die Landesentwicklungs-Gesellschaft (LEG). Spätestens in drei Jahren will sie das Schloss Reinhardsbrunn potenziellen Investoren anbieten. Möglich sind eine Verpachtung, ein Verkauf, die Gründung einer Stiftung oder der Verbleib in Landeshand.