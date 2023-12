Im Januar 2004 wird in dem kleinen Ort Schöten bei Apolda eine junge Frau mit mehreren Schüssen getötet. Die 35-jährige Speditionskauffrau war früh gegen 3:45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Von ihrem Grundstück musste sie durch eine enge Gasse und dort beim Abbiegen auf die Hauptstraße kurz stoppen. Das war der Moment, auf den der Killer gewartet haben musste. Mit sieben Schüssen in Kopf und Bauch wurde die Frau getötet.

"Die Täter hatten also finanzielle Motive. Sie sind bezahlt worden. Das ist die These. Ob sie sich im Verfahren bestätigt, wird man sehen", sagt der Oberstaatsanwalt. Als Motiv gilt das Scheidungsverfahren, in dem sich der damalige Ehemann damals am Amtsgericht Apolda mit seiner Frau stritt. Aus Sorge, dabei viel Geld zu verlieren, soll er den Mord in Auftrag gegeben haben.