Doch wie kann der Christ seine Homosexualität mit seinem Glauben verbinden? In der Bibel fehlten eindeutige Textstellen, die Homosexualtität per se verbieten, meint Gerhard W. Viele Stellen in der Bibel seien für uns heute nicht mehr verständlich: "Da lesen wir etwas mit den Augen von heute - unsere Lebensgewohnheiten sind aber heute ganz anders", betont er und fügt hinzu: "Die geschichtlichen Zusammenhänge von vor 2.000 Jahren kennen wir teilweise nicht mehr."

Gerhard W. erinnere sich in diesem Zusammenhang gerne an eine Glaubenskonferenz in Birkenwerder bei Berlin vor 20 Jahren. Damals habe Pater Reinhard Körner ein Schreiben Joseph Ratzingers - der damals noch kein Papst war - komplett auseinander gepflückt. In dem Schreiben habe Ratzinger Homosexualität verurteilt. "Pater Körner hatte uns dann erklärt, was wirklich in der Bibel steht und was spätere Generationen rein gelesen haben", erinnert sich Gerhard W.