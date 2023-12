So hat sich Arnold, die mit einer Kollegin aus der Ortsgruppe auch durch die Andacht führt, für die Predigt an diesem Abend die Frage ausgesucht, welche Personen der Zeitgeschichte queer waren und auch mit welchen Hürden sie in ihrem jeweiligen christlichen Glauben konfrontiert waren. "Das ist schon länger auch ein historischer Diskurs, wer war queer und wer hat irgendwann mal etwas weggeschrieben, weil es nicht mehr in das gesellschaftliche oder politische Weltbild passte. Je länger diese Lebensläufe zurückliegen, desto schwieriger wird es aber auch genau das nachzuvollziehen", sagt Arnold.

Neben den Inhalten in der Predigt unterscheidet sich auch die Dekoration in der Kirche vom Weihnachtsschmuck der meisten Gemeinden in dieser Zeit. So hängt zum Beispiel rechts neben der Kanzel die Pride-Flagge neben einem Banner mit der Aufschrift "Halleluja" in bunten Lettern. Die Flagge steht für Vielfalt, Stolz und Toleranz und genau damit passt sie an diesem Abend auch zum Inhalt der Andacht.