In Erfurt blockieren Klimaaktivisten der "Letzten Generation" den Stadtring. Nach MDR-Informationen haben sich gegen 8 Uhr mehrere Jugendliche in der Staufenbergerallee mit Sekundenkleber festgeklebt. Sie blockieren damit eine der Hauptverkehrsstraßen der Stadt.

Am Montagmorgen blockieren Klimaaktivisten den Verkehr in Erfurt. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Auch in Halle behinderten am Montagmorgen Aktivistinnen und Aktivisten den Verkehr im Stadtzentrum . Eine Viertelstunde nach Beginn der Aktion begannen die Feuerwehr und medizinisches Personal damit, die Aktivisten von der Straße zu lösen.

Die Protestbewegung "Letzte Generation" organisiert seit Monaten bundesweite Straßenblockaden und Protestaktionen. In Thüringen beispielsweise zum ersten Mal am 6. Februar in Jena. Dort hatten sich vier Klimaaktivisten für drei Stunden an einer der Hauptverkehrsstraßen festgeklebt. Sie konnten erst mit einem speziellen Lösungsmittel von der Fahrbahn gelöst werden.