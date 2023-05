Von der in Erfurt geflohenen Kuh fehlt noch immer jede Spur. Sie sei noch immer untergetaucht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Kuh war am Montag in Erfurt auf dem Weg zum Schlachter ausgebüxt. Das Tier sollte auf einen Transporter geladen werden. Doch die Kuh sprang stattdessen über einen Zaun. Es gelang nicht, sie wieder einzufangen. Sie rannte auf und davon.