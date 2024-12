Die Stadt hätte die ehemalige Reichsbahndirektion schon seit längerem im Blick, sagt Stadtentwicklungsdezernent Tobias Knoblich. Nun ist das Gebäude auf dem Markt und die Stadt will ihr Vorkaufsrecht nutzen. Kaufen soll die Reichsbahndirektion letztlich aber nicht die Stadt, sondern die Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft (LEG). Durch das Vorkaufsrecht der Stadt kostet der Gebäudekomplex die LEG aber "nur" rund 12,6 Millionen Euro. Ein entsprechender Vertrag wurde laut Dezernent Knoblich bereits ausgehandelt, der Stadtrat muss dem in seiner Sitzung am Mittwoch noch zustimmen. Aber was soll mit dem Gebäude passieren?

Die LEG selbst will sich wegen des schwebenden Kaufverfahrens nicht zur Reichsbahndirektion äußern. Aber für das Bahnhallenquartier gibt es bereits Pläne. Laut LEG-Sprecher Holger Wiemers soll zunächst eine Bestandsaufnahme des Geländes stattfinden. "Wir schauen also, was ist einsturzgefährdet, was kann gerettet werden. Wir wollen möglichst viel von der historischen Bausubstanz erhalten", so Wiemers. Außerdem soll Wildbewuchs entfernt und erstmal "aufgeräumt" werden. Die anschließende Gebäudesicherung wird laut Wiemers mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Wie das Gelände dann künftig genutzt werden soll, ist noch offen. Stadt und LEG wollen bei der Entwicklung eng zusammenarbeiten. "Wir wollen natürlich auch eine Bürgerbeteiligung machen", sagt Dezernent Knoblich. Vor 2030 werden laut LEG aber wohl keine Bagger rollen.