Da steht Schulleiter Matthias Stellmacher traurig am Bauzaun vor seiner fast neuen Grundschule in Goldbach (Landkreis Gotha). Er würde gerne vor seiner Rente noch den Eröffnungstag erleben. Zwei Jahre sollte die Schule nördlich von Gotha saniert werden. Beginn war 2019. Im kommenden Sommer werden es vier Jahre. Damit wird ein ganzer Jahrgang seine eigentliche Schule nie sehen.

Die etwa 250 Goldbacher Grundschüler werden in der benachbarten Regelschule in Warza unterrichtet - im hinteren Teil des Gebäudes. Die Klassenräume sind sehr klein, teilweise im Keller mit kaum Licht. Den Werkunterricht gibt's in einem Container ohne Toilette. Wasser kommt nur aus dem Hahn, wenn die Kinder mit dem Fuß pumpen. Das Provisorium nehmen alle gerne in Kauf, aber nicht vier Jahre.