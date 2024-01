Herr Bahners, die Correctiv-Recherche hat offengelegt, dass sich AfD-Mitglieder mit menschen- und verfassungsfeindlichen Deportationsfantasien beschäftigen. Seitdem protestieren Millionen Menschen in Deutschland und Thüringen gegen die AfD. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit der Partei. Haben Sie die Ergebnisse der Recherche überrascht?

Wirklich interessant ist, dass die Recherche einen Schock ausgelöst hat, der durch das ganze Land ging. Wir stehen am Anfang eines Jahres mit Landtagswahlen, wo die AfD laut Umfragen stärkste Partei ist. Sie ist sozusagen eine Regierungspartei im Wartestand. Sich in einem gepflegten Ambiente in der Nähe von Potsdam zu treffen und Themen zu erörtern, die dazu führen, dass die Menschen bei winterlichen Temperaturen in großer Zahl dagegen auf die Straße gehen: Das fand ich schon sehr beeindruckend.

Allerdings ist es auch so, dass die Teilnehmer dieses Treffens gesagt haben: Wo ist denn eigentlich der Grund für die Aufregung? Das war kein Geheimtreffen, auch keine Parteiveranstaltung, da waren nur zwei, drei Leute von uns, die sich das angehört haben. Und im Parteiprogramm steht doch, dass Leute in größerem Umfang Deutschland verlassen würden. Das ist doch nichts Neues.

Der sachliche Kern ist doch, dass die AfD hier eine Migrationspolitik fortsetzt, die auch andere Parteien fordern: dass Ausländer ohne Bleiberecht Deutschland verlassen sollen und auch das Asylsystem so umgebaut werden soll, dass solche Leute eigentlich gar nicht mehr nach Deutschland kommen können. Das ist ja schon mehr oder weniger Konsens in den Parteien. Die AfD schließt daran an und geht aber so viel weiter, dass es die Bevölkerung unangenehm überrascht und sie moralisch reagiert hat.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Zur Person Patrick Bahners ist Journalist und Buchautor. Er wurde 1967 in Paderborn geboren und wuchs in Bonn auf. In Bonn und Oxford studierte er Geschichte und Philosophie. Nach dem Studium wechselte er zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo er seit 1989 als Journalist tätig ist. Er arbeitete als Feuilletonist und Auslandskorrespondent und leitet seit 2016 das Ressort Geisteswissenschaften. Seit 1998 ist er auch als Buchautor tätig. Sein Buch "Die Wiederkehr - Die AfD und der neue deutsche Nationalismus" erschien 2023 im Klett-Buchverlag.

Haben Sie das Gefühl, dass diese Proteste eine Momentaufnahme sind? Oder glauben Sie, dass sie vielleicht doch eine Initialzündung sein können, für sowas wie eine Gegenbewegung, die den Erfolg der AfD - der in Umfragen noch nie so groß war wie jetzt - gefährlich werden könnte?

Das ist ganz offen. Es liegt in der Natur der Demokratie, dass die tatsächliche Wahl erst am Wahltag stattfindet. Umfragezahlen können vorab jedoch immer zwei Wirkungen haben: Wenn man hört, dass eine Partei im Aufwind ist, kann das Anziehungskraft ausüben, die Partei zu wählen. Es kann aber auch Leute zur Wahl mobilisieren, die anderer Meinung sind als die aufstrebende Partei.

Ich glaube trotzdem, dass bei diesen Gegen-Demonstrationen was Besonderes passiert ist. Viele Menschen haben offenbar festgestellt, dass sie nicht eines Morgens unter einer AfD-Regierung aufwachen wollen. Bei den Protesten bestärken sich die Leute gegenseitig darin.

Die Anhänger der AfD sind ja im permanenten Modus, sich von morgens bis abends über die herrschende Politik zu beschweren und tragen diesen Unmut in die Gesellschaft hinein. Das wird nun beantwortet. Zwar nicht mit den gleichen Mitteln, aber auf der gleichen Ebene. Die Demonstranten konfrontieren diese Leute.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Sprechen wir über Ihr Buch. Der Titel "Die Wiederkehr - die AfD und der neue deutsche Nationalismus" impliziert, dass der Nationalismus irgendwann mal weg war. Ist das tatsächlich so? Und wie verhält sich der neue Nationalismus zur alten Nationalismus-Tradition, die in bestimmten Zirkeln immer gehegt und gepflegt wurde? Denn das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch.