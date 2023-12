"Kunst darf aggressiv sein", sagt Marc Jung. "Aggressiv im sportlichen Sinn." Sein lautes Lachen schallt durch die noch leeren Räume der Defensionskaserne auf dem Erfurter Petersberg. Noch warten seine Bilder darauf, von den durchsichtigen Verpackungen befreit zu werden. Doch die grellen Farben wirken so angriffslustig, als wollten sie die Schutzfolie am liebsten schon jetzt von innen zerfetzen.

Für eine große Solo-Ausstellung in seiner Heimatstadt hat Marc Jung sein Atelier geplündert - und im Grunde alles auf den Petersberg gefahren, was er in den vergangenen Jahren erschaffen hat. Und was noch nicht verkauft wurde. Denn seine Bilder, so wissen hiesige Kuratoren, schmücken seit geraumer Zeit die Räume von Galeristen, Kunstfreundinnen und Sammlern rund um den Globus.

Bildrechte: MDR/Martin Moll

Eines seiner Werke zählt zur Kunstsammlung des Deutschen Bundestags, an einem weiteren wurde kürzlich Interesse bekundet. Andere gehören Musikern wie Clueso und Rammstein-Sänger Lindemann. Auch die Managerin von Guns n' Roses-Frontmann Axl Rose erwarb eines seiner Bilder. "Wahrscheinlich hängt es jetzt irgendwo in Malibu in Kalifornien", vermutet Jung und kann das alles manchmal gar nicht glauben. "Ich hätte ja nie gedacht, dass so viele Leute meine Sachen gut finden würden."

Ernsthafte Gedanken an den internationalen Kunstmarkt und Kontakte ins Showbusiness hatte er sich zumindest als junger Erwachsener noch nicht gemacht. Da war er als Profi-Ringer für Erfurt in der zweiten Bundesliga unterwegs und verbrachte die Freizeit mit Basketball, Musik und Sprühdosen, bevor er seine Leidenschaft mit einem Kunststudium in Weimar und Wien in professionelle Bahnen lenkte.

Dubai-Erinnerungen im Schneegestöber

Nun, kurz vor Ausstellungseröffnung am 2. Dezember, steht er abends im Thüringer Schneegestöber auf dem Petersberg und atmet durch. Eingehüllt in eine knallrot glänzende Pufferjacke, springen seine Gedanken und Worte von ersten Ausstellungen in Erfurt zu ausgelassenen Hotelpartys in Dubai, vom Händeschütteln mit dem Bundeskanzler zu Begegnungen mit Hip-Hop-Stars.

Bildrechte: MDR/Martin Moll

Ähnlich energiegeladen wie der Künstler kommen viele seiner Werke daher. Wenn er im Atelier zu Kohlestiften, Sprühdosen, Acryl-, und Ölfarben greift, wummert die Musik oft laut. Und ebenso laut scheinen manche Ergebnisse später von der Leinwand zu schreien, zu leiden und herauszufordern. Seine Graffiti-Wurzeln zeigt der 38-Jährige in fast jedem der mal abstrakten, oft figurativen Bilder.