Das neue dreizügige Gymnasium 11 soll in diesem Sommer an den Start gehen und 2029 in den geplanten Campus-Neubau in der Greifswalder Straße einziehen. Übergangsweise soll die Schule ihren Standort in der Hutten-Regelschule in der Grünstraße haben. Dort sollen dann keine weiteren Regelschüler mehr angenommen werden. Alternative Varianten seien nicht umsetzbar, so die Stadt. Der Stadtrat befasst sich in einer Sondersitzung am 28. Februar abschließend mit dem Thema.