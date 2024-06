In Erfurt finden im Sommer erstmals die Plattenstufen-Festspiele statt. Wie die Veranstalter mitteilten, werden vom 15. bis 18. August im Rahmen des Phoenix Theater Festivals fünf Gastspiele im Plattenbauviertel Rieth gezeigt. Dazu zählen das Musical "Cats of Erfurt", der interaktive-Performance-Spaziergang "Platte" oder das Kindertheaterstück "Durch dick und dünn". Festivalleiterin Anica Happich sagte MDR KULTUR, alle Inszenierungen würden open air auf dem Platz der Völkerfreundschaft zu erleben sein: "Wir haben eine 360-Grad-Platten-Arena, das ist unsere Kulisse. Und die ist spektakulär."

Zu den Highlights zählt für sie das Gastspiel "Im Brandzeichen des Astronomischen Pferdes" über zwei Cowboys. Es sei ein Volkstheaterstück des Rumpel Pumpel Theaters, "was laut und doll" sei. Zu sehen gibt es laut Programmheft noch das Stück "No tomorrow", in dem es um die Ravekultur im Ostdeutschland der 90er-Jahre geht. Es wurde von drei Künstlerinnen eigens für die Plattenstufen-Festspiele konzipiert.

Ein Highlight der Demokratieoase ist für Festivalleiterin Anica Happich der "Grand Beauty Salon". Es handele sich dabei um einen "interkulturellen Schönheitssalon", in dem Menschen mit Fluchterfahrungen gemeinsam mit Profis anderen die Haare schneiden und Nägel machen würden. "Und ganz nebenbei hört man eine Geschichte von einer Fluchterfahrung und kann sich so auf andere Art und Weise begegnen", erklärte Happich. Angeboten wird der Salon vom Fonds Darstellende Künste.

Dennoch handelt es sich bei der kommenden Ausgabe um die bisher größte Veranstaltung in der vierjährigen Geschichte des Phoenix Festivals. Dass die Festspiele in dem Plattengebaugebiet Rieth und nicht im Zentrum stattfinden, sieht Evelin Richter vom Stadtteilbüro als große Chance. Sie erklärte im Gespräch bei MDR KULTUR, so werde den Leuten auch Aufmerksamkeit geschenkt. Es gehe darum, "den Menschen zu zeigen: Es geht was, und es ist genauso schön, als wenn man in der Stadt oder auf dem Domplatz wäre."