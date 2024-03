Der zweite Mann, der 2020 ein Jahr Bewährung bekam, profitiert ebenfalls vom langen Zeitablauf. Er war nur als Helfer beim Überfall dabei. Zur falschen Zeit am falschen Ort, sagte sein Anwalt. Für ihn beantragte der Staatsanwalt eine Geldstrafe in Höhe von 8.400 Euro. Der Verteidiger meinte, 5.000 Euro seien ausreichend. Ein Urteil will die Strafkammer am 9. April verkünden.