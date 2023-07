Der Laden befindet sich in einem Eckgebäude, hat viele Fenster. Zwei Schaufenster sind mit einer blickdichten Folie beklebt. Diese sind ein Sichtschutz für den dahinter liegenden Kassenbereich, aber auch ein Sonnenschutz für die Mitarbeiter hinter der Kasse. Die Folien wechselt Claudia Stapp zweimal im Jahr - auf dem aktuellen Aufkleber wird der Roman "Morgen, morgen und wieder morgen" von Gabrielle Zevin beworben. Seit Stapp ihre Buchhandlung 2011 eröffnet hat, hat sich niemand an den Folien gestört - bis jetzt.

Im Mai dieses Jahres flatterte bei Claudia Stapp ein Brief vom Erfurter Bauamt ins Haus. Der Inhalt: Die Aufkleber an den beiden Schaufenstern müssen entfernt werden. Der Grund: Laut Werbesatzung dürfen nur 20 Prozent beziehungsweise maximal ein Quadratmeter pro Schaufenster beklebt sein. Stapp wandte sich ans Bauamt und erklärte, dass die Folien nicht nur eine Werbe-, sondern auch eine Sichtschutzfunktion haben.

"Es geraten immer wieder bestimmte Bereiche und Straßen in der Stadt in den Fokus - aus unterschiedlichen Gründen", erklärt Tobias Knoblich, Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung in Erfurt, und damit auch für Werbung in der Innenstadt zuständig. "Und dann kommt es dazu, dass scheinbar plötzlich mehrere Händler Post vom Bauamt bekommen", sagt er. Diesmal habe es das Gebiet um die Marktstraße getroffen. Aber keineswegs wolle man Händler vergraulen: "Wir wollen damit nicht verärgern. Manchmal kommt es zum falschen Zeitpunkt, aber wir gehen auch auf die Händler zu, soweit das möglich ist", sagt Knoblich.