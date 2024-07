In 34 Fällen hätten Eltern Widerspruch gegen die zugeteilten Plätze beim Schulamt eingelegt, so Schulamtsleiter Leipold. Diese würden jedoch wenig erfolgversprechend sein, so Leipold. Im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Weimar nachträglich entschieden, dass zehn Schüler, die sich per Klage einen Platz gesichert hatten, die Schulen wieder verlassen mussten.

Schule in Kerpsleben mit weiterem Klassenzug?

Aktuell steht noch die Entscheidung über einen weiteren Klassenzug in Klassenstufe fünf an der Schule in Kerspleben aus. Dort sollen perspektivisch neun Schülerinnen und Schüler aus Vieselbach untergebracht werden. Für diese ist aktuell ein Platz an einer Schule im Stadtteil Urbich vorgesehen. Für den Schulweg müsste jedoch eine eigene Busverbindung eingerichtet werden, die die Erfurter Verkehrsbetriebe laut Bildungsamt aber nicht stemmen können.

Deshalb müsste die Stadt hier einen privaten Transport durch ein Taxiunternehmen finanzieren. Außerdem würde die Fahrzeit für die Schüler knapp 45 Minuten betragen - nach Kerspleben wären es nur etwa 15 Minuten. Das Schulamt prüft den Angaben zufolge, ob der Klassenzug in Kerspleben eingerichtet werden kann und die Schüler von der Lage des Wohnorts her Anspruch auf diese Plätze hätten.