Sobald ich den Raum betrete, bin ich umhüllt von Dunkelheit, in regelmäßigen Abständen blitzen bunte Lichter auf. Auf der Tanzfläche verschwinde ich zwischen Dutzenden Menschen - aber nur scheinbar. Aus dem Augenwinkel sehe ich zwei Männer, die mich von oben bis unten mustern. Ist mein Oberteil verrutscht? Ich schaue nach - alles gut. Ach was soll‘s, solange sie nur gucken. Ich schaue in die andere Richtung. Ich merke, dass jemand dicht hinter mir steht. Meine Freundin schaut mich an und gibt mir ein Zeichen, dass hinter mir irgendwas vor sich geht. Ich schüttle den Kopf, mache nur einen Schritt nach vorne, um mir Abstand zu verschaffen. Ich lasse mir den Abend heute nicht verderben. Ich will doch nur tanzen.

Auf brechend voller Tanzfläche belästigt

Ein anderer Tag, ein anderer Club. Die Tanzfläche ist brechend voll. Ich stehe mit drei Freundinnen in einem kleinen Kreis. Der DJ ist wirklich gut. Und noch während ich das denke, spüre ich plötzlich eine Hand zwischen meinen Beinen. Die mir nicht "nur" an den Hintern grapscht, sondern noch ein Stück weiter vorne zupackt. Reflexartig mache ich einen Schritt nach vorne und erstarre. So schnell wie die Hand kam, ist sie wieder weg. Meine Freundinnen schauen mich an: "Was ist los?" Ich erzähle ihnen, was passiert ist. "Ich will hier einfach weg, bitte, können wir woanders hingehen?", sage ich. Meine Freundinnen sind entsetzt.

Ich habe nicht gesehen, wer es war. Und ich wollte es auch nicht sehen. Wir suchen uns einen anderen Platz, tanzen noch gut eine Stunde weiter, bevor wir nach Hause gehen. Noch immer spüre ich die Hand zwischen meinen Beinen und bin erleichtert, dass ich mich diesmal für eine Jeans und gegen den Rock entschieden habe. Aber so hatte ich mir den Abend nicht vorgestellt.

Die Mehrheit der Frauen hat bereits sexuelle Belästigung erlebt. Bildrechte: IMAGO / Arnulf Hettrich

97 Prozent der Frauen haben schon sexuelle Belästigung erlebt

Dass mein Erlebnis bei diesem Clubbesuch kein Einzelfall ist, zeigt die Statistik. Bei einer Studie zu "Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt" der Hochschule Merseburg aus dem Oktober 2020 gaben 97 Prozent der rund 2.000 befragten Frauen an, schon Formen sexueller Belästigung erlebt zu haben. Nicht nur beim Tanzen, sondern auch im Alltag.