Edward Schramm kennt die Probleme in solchen Verfahren gut. Der Professor für Strafrecht an der Universität Jena sagte MDR THÜRINGEN, dass Staatsanwaltschaften einen breiten Spielraum bei der Einstellung nach Paragraf 170, Absatz 2 hätten, der auch in den elf Fällen angewandt wurde. Der Paragraf sage aus, dass es keinen hinreichenden Tatverdacht gebe oder aus tatsächlichen Gründen eingestellt werde, zum Beispiel, wenn die Beweise nicht eindeutig genug seien.

Am Ende laufe es auf eine Prognose der Staatsanwaltschaft hinaus, wie wahrscheinlich eine Verurteilung ist. Paragraf 170, Absatz 2 werde in der deutschen Justiz in fast einem Drittel aller Ermittlungsverfahren angewandt, erklärte Schramm. Die Betroffenen, Anzeigenerstatter oder Nebenkläger in den Verfahren könnten sich, so Schramm, gegen die Einstellung des Verfahrens wehren. In bestimmten Fällen mit einem sogenannten Klageerzwingungsverfahren.