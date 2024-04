Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt, Anja Schultz

Tierpopulation Pilotprojekt am Löberwallgraben: Taubencontainer für Erfurt

10. April 2024, 13:59 Uhr

In einem Bürocontainer am Löberwallgraben sollen im Laufe des Jahres bis zu 100 Tauben einziehen. Ziel des Projektes sind weniger, aber gesündere Stadtvögel in Erfurt. Weitere Container am Moskauer Platz und am Roten Berg sind bereits in Planung.