Spielzeit 2024/25 Operngäste auf der Bühne und viele Klassiker: Theater Erfurt stellt neues Programm vor

Hauptinhalt

24. Mai 2024, 12:26 Uhr

Das Theater Erfurt hat sein Programm für die Spielzeit 2024/25 vorgestellt. Mit den Vorwürfen von Machtmissbrauch und sexuellen Verbalattacken war das Haus zuletzt in schweres Fahrwasser geraten. In der neuen Spielzeit will das Theater mit dem Motto "Gemeinsam" in ruhigere Gefilde steuern. Das Programm setzt auf Klassiker wie "Hänsel und Gretel" oder "My Fair Lady". Ziel ist es, das Publikum mit dem neuen Spielplan wieder mehr anzusprechen – zuletzt waren die Besucherzahlen zurückgegangen.