Mit dem Flugzeugbanner will das Netzwerk auch auf eine weitere Aktion aufmerksam machen, die ebenfalls zur Kampagne "Frieden verhandeln" gehört: Menschen können Postkarten verschicken, in denen sie zu Friedensverhandlungen auffordern. Jeder, der bei der Aktion mitmacht, kann entscheiden, ob er eine Karte an Bundeskanzler Olaf Scholz oder den russischen Präsidenten Vladimir Putin senden will. Aktuell seien bereits rund 2.000 Postkarten verschickt, bis Ende September hofft Marvin Mendyka auf 10.000.

Und zwar in ganz Deutschland: Nach Flügen über Bonn, Köln und Aachen war das Flugzeug mit dem Friedensbanner am Freitagmittag in Paderborn gestartet, dann über Kassel und Göttingen nach Erfurt geflogen. Auch über Stuttgart, Hannover und Leipzig soll es in der nächsten Woche zu sehen sein, bis es schließlich am 21. September über Berlin seine Kreise ziehen soll.