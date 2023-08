Entschieden wird über den Antrag in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Für Erfurt könnte der Unesco-Welterbetitel nach Ansicht Bauseweins einen Schub für den Tourismus bedeuten. Es gebe viele Menschen, die ihre Reisen nach solchen Kriterien planten. Mit dem Titel werde Erfurt in die "Championsleague des Tourismus" aufrücken. Das sichere Arbeitsplätze und bringe Geld in die Kassen, sagte Erfurts Stadtoberhaupt.