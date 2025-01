Auf der A4 bei Erfurt gibt es nach einem schweren Lkw-Unfall erhebliche Behinderungen. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt am Main gesperrt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte am späten Donnerstagnachmittag, noch sei nicht absehbar, wie lange die Sperrung dauert.

Der verunglückte Lkw liegt zwischen den Anschlussstellen Nohra und Erfurt-Vieselbach quer auf der Fahrbahn und blockiert alle drei Fahrstreifen. In der Gegenrichtung kann die linke Fahrspur nicht genutzt werden, da das Führerhaus des Lkw in den Bereich hineinragt. Der Verkehr in Richtung Dresden wird aber von der Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.