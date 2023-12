Im wahrsten Sinne des Wortes "eine Ampel überfahren" hat am Samstagmorgen ein Lkw-Fahrer in Erfurt. Der Lastwagen sei auf Höhe der Autobahnauffahrt Erfurt-Mittelhausen erst über eine Verkehrsinsel gefahren, habe dann mehrere Verkehrsschilder überrollt und sei an einer Ampel zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Der 56-jährige Fahrer war vermutlich am Steuer eingeschlafen, so die Polizei. Er wurde leicht verletzt.