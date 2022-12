Rund 100 Studierende haben am Donnerstagabend in der Bibliothek der Universität Erfurt gegen die Sparvorgaben der Universität protestiert. Vor dem Gebäude gab es außerdem eine Demonstration.

Die Studierenden forderten eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Bibliothek, mehr Einsatz gegen soziale Ungleichheit bei Studierenden und einen anderen Umgang mit den Haushaltsmitteln der Hochschule. Nach einem Bericht der Zeitung Thüringer Allgemeine verließen die Menschen die Bibliothek am Abend wieder, nachdem die Universitätsleitung einen Gesprächstermin mit allen Studierenden zugesagt hatte. Die Polizei war demnach ebenfalls vor Ort.

Die Universität Erfurt hat bis zum Jahresende die Öffnungszeiten für ihre Bibliothek eingeschränkt : Sie soll an den Wochenenden geschlossen bleiben. Als Grund hatte diese Einsparungen wegen der aktuellen Energiekrise genannt. Außerdem soll um den Jahreswechsel herum nur digital unterrichtet werden.

Während der vergangenen Vorlesungszeit war die Bibliothek noch an Samstagen acht und an Sonntagen fünf Stunden geöffnet. An Werktagen wird nun um 20 Uhr geschlossen, zwei Stunden früher als noch im Sommer.