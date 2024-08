Laut Bärwolff sei in den letzten zehn Jahren zu wenig passiert im Zoopark. "Man hatte viele Konzepte, viele Ideen, aber ist nicht in der Lage gewesen, strukturiert was umzusetzen und eine klare Strategie zu verfolgen. Und das wird glaube ich das große Oberthema sein für den neuen Zoodirektor", so Bärwolff. Sein Ultimatum sei aber vom Tisch, er habe damit den nötigen Druck für eine Veränderung aufbauen wollen und sei damit erfolgreich gewesen.

Drei Millionen Euro Zuschuss vom Stadtrat hat der Zoo im aktuellen Haushalt bekommen. Damit soll unter anderem ein Bildungszentrum, die sogenannte "Zooparkschule" gebaut werden. Doch dieses Geld ist nur ein Anfang. Der neue Zoodirektor Jan Schleinitz will mit seinem Amtsantritt am 1. Januar einen "Strategieprozess" anstoßen. Zusammen mit den Mitarbeitern will er herausarbeiten, was der Zoo braucht und wie diese Dinge umgesetzt werden können. Dafür will er außerdem Fördergelder akquirieren.