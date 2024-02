Um seiner Festnahme zu entgehen, hat sich ein Mann in Sömmerda in einen Teppich eingewickelt. Laut Polizei lag gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Die Beamten rückten deshalb am Mittwoch mit mehreren Streifenwagen aus.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images