Nach Schließung einer Filiale hat die Sparkasse in einem Sömmerdaer Wohngebiet einen Container aufgestellt.

Wegen zahlreicher Anschläge auf Automaten in Gebäuden kommen immer mehr dieser Container zum Einsatz.

Allein in fünf Jahren wurden in Thüringen drei Dutzend Geldautomaten aufgesprengt.

Den Trend zum Container gibt es auch, weil immer weniger Vermieter Geldautomaten tolerieren.

Der mobile Kran ist eine gute halbe Stunde früher dran als vorgesehen. Bereits um 9:30 Uhr rollt am Donnerstag das Ungetüm vor der ehemaligen Sparkassen-Filiale im Wohngebiet Neue Zeit in Sömmerda an. Dann beginnen unverzüglich die Arbeiten. Der Kran wird aufgestellt und hebt nach einer guten Viertelstunde den leuchtend roten Container an. Der schwebt auf einige Betonfundamente herunter und steht kurz vor 10 Uhr bereits fest auf dem Boden.

"Die Filiale hier haben wir Ende 2021 geschlossen", sagt David Maisel, Leiter des Vorstandsstabs bei der Sparkasse Mittelthüringen. Die Beratungen seien in die Filiale in der Bahnhofstraße gewandert, eine gute Viertelstunde zu Fuß entfernt. "Aber wir wollten hier weiter SB-Dienstleistungen anbieten." Der neue Eigentümer des Filialstandorts habe andere Pläne gehabt, also einigte man sich auf die Containerlösung.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vierter Container der Sparkasse Mittelthüringen

Damit hat die Sparkasse inzwischen schon Erfahrung gesammelt. Der Sömmerdaer Container ist nach Angaben der Bank insgesamt deren vierter. Zwei weitere sind schon in Planung. Hauptgrund für die Container sei aber, dass etliche Vermieter lieber keinen Geldautomaten mehr in ihren Gebäuden haben möchten. "Das ist ein Trend der letzten Jahre", so Maisel. Die Ursache dafür seien die Automatensprengungen der vergangenen Jahre.

Bildrechte: MDR/Florian Girwert