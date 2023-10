Mechthild Barnstein war gerade auf Gassi-Runde, als sie den Knall des Unfalls hörte. Ihr Haus hat es wohl am schlimmsten erwischt: "Schlimm, ganz schlimm" sei es gewesen, erinnert sie sich. Am Haus seien Scheiben kaputt, das Tor eingedrückt sowie klaffe ein Loch in der Mauer.