Sie log der Seniorin vor, deren Tochter habe einen tödlichen Autounfall verursacht. Durch eine Kaution könne aber verhindert werden, dass die Tochter ins Gefängnis muss, so die Betrügerin. Kurz danach überreichte die 84-Jährige an ihrer Wohnungstür einer Person das Geld sowie das Edelmetall. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Betrügerin einen Rentner in Apolda um fünf Goldbarren gebracht.