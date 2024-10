Der Kulturmanager Bernd Kauffmann wird am Donnerstag mit dem Preis der Stadt Weimar ausgezeichnet. Einem breiten Publikum in der Stadt ist Kauffmann durch seine Arbeit als Generalbevolmächtigter der Kulturhauptstadt Weimar im Jahr 1999 bekannt. Kauffmann prägte mit seinem Engagement die Kulturszene der Stadt nachhaltig. Er war in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen Kulturinstitutionen tätig, darunter als Präsident der Stiftung Weimarer Klassik und als Intendant des Kunstfestes Weimar.

Bildrechte: imago images / suedraumfoto