Premiere Große Enttäuschung: Premiere von "Moby Dick" am DNT Weimar

Hauptinhalt

12. April 2024, 14:43 Uhr

Herman Melvilles Klassiker handelt von der Jagd des Kapitäns Ahab nach dem legendären weißen Wal Moby Dick. Heute liest sich der weltberühmte Roman als Kritik an der Verwüstung, die der Mensch in der Natur anrichtet. Die Inszenierung am Deutschen Nationaltheater Weimar (DNT) kann mit dem Tiefgang des Originals jedoch nicht mithalten. Ein enttäuschter Premierenbericht.