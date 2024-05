Bildrechte: MDR/Stadt Weimar

Kommunalwahl Wie Thüringer Erstwähler ihre Entscheidung treffen

Hauptinhalt

23. Mai 2024, 16:47 Uhr

Die Kommunalwahl am Sonntag ist für rund 28.000 junge Thüringer die erste "richtige" Wahl ihres Lebens. Wovon lassen sie sich leiten, wie informieren sie sich, was spricht sie an? Ein Besuch an einem Gymnasium in Weimar.