Kritik an zu wenig Frauen auf Festivalbühnen

Auf dem Programm von "Wellemachen" stehen Workshops, eine Lesung, eine Ausstellung und Konzerte – unter anderem von der Leipziger Band "Karl die Große". Deren Leadsängerin Wencke Wollny findet es wichtig, mehr über Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche zu sprechen. "Wir haben immer noch die Problematik, dass es bei großen Festivals kaum FLINTA-Bands als Headliner gibt", erklärt sie.

(Anm. der Redaktion: FLINTA steht für Frauen, Lesben, intersexuelle und asexuelle Personen)

Dass Frauen auf Festivalbühnen unterrepräsentiert sind, belegt eine Studie der Malisa-Stiftung: Der Anteil von Frauen, die im Jahr 2022 auf deutschen Festivals aufgetreten sind, lag bei nur 16 Prozent. Bildrechte: Corinna Dumat

Auch im Berufsalltag erfahre sie Diskriminierung, berichtet die Musikerin. "Ich glaube, viele von uns haben das schon gelernt, das gut wegzuatmen – sei es jetzt Kontakt mit Techniker*innen oder Vorurteile, die einem manchmal bei der Arbeit begegnen. Ich glaube wirklich, dass es ein ganz dringliches Thema ist, da weiter voranzukommen und die Diskriminierung und die Gewalt aufzuarbeiten, die da passiert", betont Wollny.

Machtmissbrauch in der Musikindustrie

Auch Journalistin Lena Kampf ist am Samstag in Weimar und liest aus ihrem Buch "Row Zero: Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie", das sie gemeinsam mit Co-Autor Daniel Drepper geschrieben hat. Darin geht es um systematischen Machtmissbrauch in der Musikbranche. Ein Thema, das vor allem im vergangenen Jahr mit den Vorwürfen gegenüber der Band Rammstein und deren Sänger Till Lindemann in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Bildrechte: Jasmin Zwick

"Diese Vorwürfe haben etwas an die Oberfläche transportiert, was natürlich schon viel länger in der Branche da ist, aber immer ein bisschen unter dem Radar geblieben ist", erklärt Susann Hommel, "Wellemachen"-Mitorganisatorin und Vorstand von Music Women* Sachsen. "Und wir haben gemerkt, dass es sehr viel Redebedarf gibt, aber auch Bedarf nach Hilfe, nach Lösungen, nach ganz grundsätzlich anderen Strukturen, um sicherer und gerechter in dieser Branche arbeiten zu können."

Um diesen Bedürfnissen Raum zu geben, wurde "Wellemachen" ins Leben gerufen, so Hommel. Das Forum solle einen Ort schaffen für Menschen, die sich gemeinschaftlich damit auseinandersetzen wollen, wie die Musikbranche durch Feminismus besser gemacht werden kann.

Weimar als Ort der Demokratie

Den Veranstaltungsort in Weimar haben die Veranstalterinnen bewusst ausgewählt. "Weimar als prägender Ort für die Geschichte der Demokratie ist ideal, um das Veranstaltungsformat das erste Mal stattfinden zu lassen", erklärt Anna-Lena Öhmann, Gründerin von Music Women* Thüringen und Mit-Organisatorin von "Wellemachen". "Schon 1919 wurden relevante feministische Meilensteine in der Stadt erreicht: Gleichstellung von Frau und Mann in der Verfassung, sowie Frauen in neuer gesellschaftlicher Rolle: Als Wählerinnen und Abgeordnete." Bildrechte: imago images/Jacob Schröter

Für eine gerechtere Musikbranche

"Music Women* Germany" ist der bundesweite Dachverband aller sich als weiblich und nicht-binär identifizierenden Personen in der deutschen Musikbranche. "Wellemachen" wird von den Regionalverbänden Thüringen und Sachsen organisiert und richtet sich an alle Menschen, die sich konstruktiv zum Thema Feminismus in der Musikbranche austauschen wollen – unabhängig von ihrem Geschlecht.