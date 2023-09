Ausstellung in Weimar Schiller-Fälschungen erstmals seit 160 Jahren zu sehen

Dahinter steckt einer der prominentesten Fälschungs- und Kriminalfälle Thüringens Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Architekt und Vermesser Heinrich von Gerstenbergk (1814-1887) lebte lange das unstete Leben eines Mathematik-Nachhilfelehrers und Sachbuchautoren. "Etwa um 1850 fängt er an Schiller-Handschriften zu fälschen", so die Kuratorin. Bei einem Einzelfall bleibt es nicht, Gerstenbergk geht regelrecht in Serienproduktion mit seinen Schillerfälschungen. Er schafft es sogar über ein Netzwerk prominenter Mittelsmänner, diese Handschriften auf den Markt zu bringen.

Eine Besucherin in der Ausstellung "Mit fremder Feder – Der gefälschte Schiller" im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar. Bildrechte: Klassik Stiftung Weimar