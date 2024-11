Der neue Eigentümer der Alten Sendehalle in Weimar will einen Ort der politischen Bildung etablieren.

Zuvor gab es auch Debatten über die schwierige Geschichte des Ortes.

In Zukunft soll die Institution sich zu großen Teilen selbst finanzieren.

Die Tür steht offen, aber niemand ist zu sehen. Dann taucht plötzlich am Ende eines langen Ganges Martin Kranz mit Hündin Mara auf. Ausgerüstet mit Handy-Taschenlampe war er gerade eben wieder auf Inspektionstour durch das riesige Gebäude. Man merkt ihm an: Hier hat sich viel Energie aufgestaut, die nun endlich freigelassen werden kann.

"Vor drei Jahren kam ich über einen Bauhaus-Studenten erstmals in Kontakt mit diesem Gebäude, und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen", so Kranz, "die historische Schichtung hier ist einfach unendlich faszinierend. Und genau das will ich deutlich machen, vor allem für junge Leute."

Neuer Ort für politische Bildung in Weimar

Nach einer langen Hängepartie konnte Martin Kranz die Weimarer Sendehalle in der vergangenen Woche im Rahmen einer Zwangsversteigerung erwerben. Hierfür hat er extra eine eigene Stiftung gegründet. Diese soll nun auch die Basis für den künftigen Betrieb des Komplexes werden. Kranz schwebt Großes vor: Er will hier einen neuen Ort für politische Bildung etablieren, denn der Bedarf in Weimar sei enorm. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Konzerte, Diskussionsveranstaltungen oder Seminare könnten hier stattfinden. Dazu solle es eine Ausstellung geben, die sich mit dem Gebäude selbst befasse: "Die Sendehalle wirkt im Eingangsbereich so unscheinbar, und dann wird es immer weitläufiger und größer. Und dieses Überhöhen, das war genau so geplant bei diesem Nietzsche-Walhalla, denke ich. Man sieht es dem Gebäude bis heute an."

Nietzsche-Halle wurde nie als solche genutzt

Die Geschichte der Sendehalle ist komplex. Taucht man in das Gebäude ein, mit seinen langen Gängen und großen Hallen, ist man schnell bei der nationalsozialistischen Ideologie vom "Übermensch": Die Nazis wollten hier einen Ort schaffen, um den großen Philosophen Friedrich Nietzsche auf ihre Art zu interpretieren und somit zu missbrauchen. Sie engagierten den Architekten Paul Schultze-Naumburg, um eine sogenannte Nietzsche-Gedächtnishalle zu entwerfen. 1935 war Baustart, vollendet wurde der riesige Gebäudekomplex, an dem später auch Albert Speer beteiligt war, erst 1943. Mitten im Krieg wurde das Gebäude daher nie eingeweiht. Bildrechte: IMAGO / Leemage

Zu DDR-Zeiten wurden alle Spuren, die auf Nietzsche hindeuteten, entfernt. Man installierte stattdessen ein Funkhaus. Nach der Wende bezog der MDR für zehn Jahre die Studios. Nach dem Wegzug des Senders nach Erfurt kaufte ein zwielichtiger russischer Investor das Gebäude, der es verfallen ließ. "Seitdem hat es sich zum Lost Place entwickelt, hier sind wilde Parties gefeiert worden", erzählt Kranz und deutet auf die Überreste dieser Untergrund-Vergangenheit. Räudige Sessel stehen herum, dreckige Gläser und ein halbkaputtes Fahrrad liegen auf dem Boden, die Wandverkleidungen wurden teilweise von Kupferdieben aufgebrochen, um an die Kabel zu kommen.

Kritik am ersten Konzept

Kranz schreckt dieser Anblick nicht ab, er spornt ihn viel mehr an. Auch wenn der Weg in den vergangenen Jahren alles andere als einfach gewesen ist. Ein erstes Konzept, das vorsah, den von den Nazis geplanten Bau mit den Biografien von Shoa-Überlebenden zu konfrontieren und so mit neuem Leben zu füllen, erntete harsche Kritik von Jens-Christian Wagner, dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald: Es sei ein unpassender Zugang zu diesem Ort und die wissenschaftliche Fundierung fehle.

Das sei wirklich nur ein allererster Gedanke gewesen, verteidigt sich Kranz heute. Er habe das Konzept seitdem überarbeitet. Die Ausstellung solle sich nun mit der Geschichte des Gebäudes befassen, und nicht mehr direkt mit den Überlebenden von Buchenwald. Gedenkstättenleiter Wagner kann mit dieser neuen Herangehensweise nun wesentlich besser leben: "Wir brauchen kein neues, großes Museum in Weimar, denn da sind wir doch relativ gut ausgestattet. Was dieser Ort braucht, ist eine kleine, aber feine historische Kontextualisierung. Und das sollte an diesem Ort untergebracht werden, es sollte aber nicht der Schwerpunkt des Ortes sein." Bildrechte: picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Finanzierung des Weimarer Geschichtsort

Genau so sieht tatsächlich auch die aktuelle Planung von Kranz aus: Ganze 3000 Quadratmeter Fläche wollen gefüllt werden: Es sollen Räume für Kulturveranstaltungen entstehen, aber auch weitläufige Büroflächen, für die er derzeit nach Mietern sucht. Denn für die Sanierung hat er zwar bereits 10 Millionen Euro an Fördergeldern und privaten Spenden eingesammelt, aber langfristig soll sich der riesige Komplex über Mieteinnehmen tragen.

Ein Gebäude von öffentlichem Interesse, das nun einer privaten Stiftung gehört und von ihr dauerhaft finanziell getragen werden muss: Martin Kranz betont immer wieder, dass er sich seiner Verantwortung für diesen Ort bewusst sei, und dass er ihn deswegen gemeinsam mit den anderen großen Playern in Weimar entwickeln wolle.

Als wichtigsten Partner sieht er die Klassik Stiftung, die ja mit dem Nietzsche-Archiv das Nachbargebäude betreibt. Dessen Leiter Helmut Heit hat seine Unterstützung schon zugesagt. Ihm ist es wichtig, dass die Sendehalle "nicht einfach eine private Spielstätte ist, sondern auch einen kulturellen und politischen Auftrag erfüllt." Schließlich sei dies ein Ort von öffentlichem Interesse. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Wiedereröffnung in zwei bis drei Jahren