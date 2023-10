Theater und Orchester Deutscher Bühnenverein fordert mehr Transparenz bei Intendanzfindung

Hauptinhalt

Größtmögliche Diskretion bei gleichzeitiger öffentlicher Transparenz – das fordert der Deutsche Bühnenverein in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier für die Besetzung von Intendanzen an Theatern und Orchestern. Warum ein solcher Leitfaden notwendig ist, hat Hasko Weber bei MDR KULTUR erklärt. Er ist Intendant am Deutschen Nationaltheater Weimar und Co-Vorsitzender der Intendantengruppe des Bühnenvereins.