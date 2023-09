Gegen den Trend Familienunternehmen will 150 Millionen Euro in Großheringen investieren

Hauptinhalt

150 Millionen Euro will Viega, ein auf Installationstechnik spezialisierte Unternehmen, in seinen Standort in Großheringen investieren. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen, will mehr Maschinen für die Produktion anschaffen und dabei besonders auf Nachhaltigkeit setzen. Der Grund für den Ausbau des Thüringer Werkes ist auch die hohe Qualität der dort hergestellten Produkte.