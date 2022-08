In Gernrode im Eichsfeld brennt es derzeit im Gewerbegebiet. Nach Angaben der Polizei ist in der Nacht zu Dienstag bei einem Hersteller von Fensterbänken und Fassadenprofilen ein Holzlager in Brand geraten. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Wie die Polizei mitteilt, sind bei dem noch nicht gelöschten Brand 4.500 Festmeter Holz verbrannt. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.