Werner erklärte, die Geschäftsführung der KMG Kliniken stelle sich frühzeitig und verantwortungsbewusst dieser Situation und handle vorausschauend, um den Gesundheitsstandort in Bad Frankenhausen zu sichern und weiterzuentwickeln. KMG betreibt in Thüringen noch die Krankenhäuser im nahe gelegenen Sondershausen und in Sömmerda. In Sömmerda entsteht derzeit mit Millionenförderung vom Land ein Neubau. Durch diese Standorte könne das stationäre Leistungsangebot regional beibehalten werden, so Werner.

Am Standort Bad Frankenhausen sind 140 Menschen beschäftigt. Dem überwiegenden Teil der Beschäftigten könne die Weiterbeschäftigung an den Standorten Sömmerda und Sondershausen angeboten werden, erklärten die KMG Kliniken. KMG mit Stammsitz in Brandenburg hatte die Häuser in Bad Frankenhausen, Sondershausen und Sömmerda 2019 übernommen, nachdem das DRK als früherer Betreiber wegen der wirtschaftlichen Schieflage der Manniske-Klinik in Insolvenz in Eigenverwaltung gegangen war.