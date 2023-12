An anderen Orten gibt es am Sonnabend in Thüringen kein Hochwasser mehr. Aktuell fließt jedoch laut dem Thüringer Landesamt für Umwelt weiter noch mehr Wasser als gewöhnlich in die Unstrut und Saale, da die Staubecken und Talsperren entlastet werden.

Nach Angaben der Thüringer Fernwasserversorgung, die viele Talsperren in Thüringen betreibt, hätten in den vergangenen Tagen vor allem Stauanlagen in Süd- und Nordthüringen Wassermengen zurückgehalten.

Unter anderem sei am Rückhaltebecken Straußfurt im Kreis Sömmerda durch erst im Herbst abgeschlossene Hochwasserschutz-Arbeiten verhindert worden, dass die stark erhöhten Spitzenpegel von Unstrut und Helme zusammengetroffen sind. So konnten Orte in der Nähe geschützt werden.