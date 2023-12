Nur noch knapp drei Wochen sind es bis Heiligabend. Der Weihnachtsmann steckt mitten in den Vorbereitungen für den großen Tag. Doch am Samstag hat er sich Zeit genommen, um in Himmelsberg im Kyffhäuserkreis persönlich beim Tag der offenen Tür im Weihnachtspostamt vorbeizuschauen.