Das Landratsamt in Nordhausen hat bei der Polizei Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Anlass sind demnach Falschaussagen in der Kommentarspalte eines Nachrichtenportals zu Flüchtlingen in Bleicherode. Nach Angaben einer Sprecherin im Landratsamt hat der Betroffene auf der Internetseite behauptet, dass Flüchtlinge aus der neuen Unterkunft in Bleicherode den benachbarten Supermarkt massenhaft bestohlen hätten. Das sei falsch gewesen, wie Untersuchungen des Landkreises ergeben haben. Die Anzeige wurde am Freitag gestellt.