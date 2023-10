Laut nzz-online hatten am vergangenen Samstag rund 100 Menschen in Bleicherode gegen die neue Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Die Versammlung hatte der Ex-NPD- und nun Die-Heimat-Funktionär Patrick Weber angemeldet.

Am vergangenen Donnerstag war nach Angaben des Landkreises ein Bus mit 30 Flüchtlingen aus Hermsdorf in Nordhausen angekommen. In Bleicherode konnte das Landratsamt kurzfristig ein Gebäude gegenüber dem ehemaligen Kali-Bergwerk nutzen. Die Immobilie sei mit Sanitäranlagen ausgestattet und innerhalb weniger Stunden einsatzbereit gewesen.

Wie Kreissprecherin Jessica Piper am Donnerstag sagte, soll das Haus in Bleicherode auch in Zukunft als Ankunftszentrum dienen. Dies solle eine Notunterbringung der Menschen in Turnhallen verhindern.