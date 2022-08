Am Mittwoch brannten bei Urbach rund zehn Hektar Wald. Die Feuerwehr konnte das Feuer erst nach Stunden am späten Nachmittag unter Kontrolle bringen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Wegen des Feuers war auch die Ortsdurchfahrt von Urbach zeitweise gesperrt.

In Thüringen hat es bis Mitte August so viele Waldbrände gegeben wie in den zehn Jahren zuvor nicht. Nach Angaben von Thüringenforst wurden bisher 53 Waldbrände erfasst. Damit stehe fest, dass 2022 das Rekordjahr in diesem Jahrzehnt werde.