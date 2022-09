Olaf Behr vom Fahrgastverband "Pro Bahn" sagt, an den Thüringer Bahnstrecken gebe es ausgesprochen unterschiedliche Stellwerkstypen. Das mache "den Personaleinsatz sehr schwer, weil das Personal auf den jeweiligen Stellwerkstypen, auf den jeweiligen Bahnhof, qualifiziert sein muss."

Erschwerend komme hinzu, dass die Strecke von Erfurt nach Nordhausen eigentlich digitalisiert werden sollte. Danach werde weniger Peronal benötigt. Mit der Digitalisierung sei die Bahn in Thüringen aber in Verzug, "und dann passiert natürlich genau das: Dann hat man plötzlich zu wenig Personal für zu alte personalintensive Strecken."

Eine Sprecherin der Bahn widerspricht: Die Personalplanung berücksichtige den geänderten Bedarf im Zusammenhang mit der Umrüstung auf elektronische Stellwerke. "Wenn sich die Umrüstung verzögert oder beschleunigt, wird die Planung und damit die Personalgewinnung angepasst." Probleme mit der Besetzung der Stellwerke habe es nur in Hotspots gegeben.

"Wir haben daraus gelernt und steuern insbesondere die Urlaubsplanung in den Stellwerken jetzt besser", so die Sprecherin der Bahn. Außerdem werde die Bahn im Jahr 2022 mehr Mitarbeitende einstellen als geplant. 24.000 neue Kolleginnen und Kollegen sollen an Bord der DB kommen, darunter 1.500 Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter.