Wo sonst Patienten auf einen Termin warten, stehen vor dem Tresen Umzugskartons. Die Arztpraxis im Ruhlaer Rathaus ist bis auf die Möbel leergeräumt. Seit Juni gibt es in der Kernstadt keinen Allgemeinmediziner mehr . Der letzte Mieter hat sich ein paar Kilometer weiter, in Wutha-Farnroda, als selbstständiger Arzt niedergelassen.

"Ein neuer Arzt kann sofort anfangen und hat keine Probleme, medizinisches Personal zu finden", sagt Klinik-Geschäftsführer Tomas Breidenbach. Sollte sich jemand in Ruhla niederlassen wollen, werde das Eisenacher Klinikum die Praxisräume sofort übergeben. Personal werde vom MVZ bereitgestellt. Hauptsache, es gebe eine medizinische Versorgung , so Breidenbach.

Sollte sich ein Arzt in Ruhla niederlassen wollen, werde das Eisenacher Klinikum die Praxisräume übergeben, sagt Geschäftsführer Tomas Breidenbach (r.). Bildrechte: MDR/Adi Rückewold

"Und die ist für die Kernstadt dringend nötig", sagt Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) und schlägt Alarm: In fünf Jahren liege der Anteil der Rentner an der Bevölkerung in Ruhla bei 35 Prozent - und nicht nur sie werden medizinische Versorgung ohne lange Wege brauchen. Laut Sozialbericht ist Ruhla die Stadt mit der ältesten Bevölkerung im Wartburgkreis.