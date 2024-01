In Nägelstedt wird derzeit ein Abwasserkanal gebaut; zeitgleich wird an zwei Bauabschnitten gearbeitet, die Ortsdurchfahrt ist deshalb gesperrt. Befahrbar seien nur Gemeindestraßen, die lediglich von Anliegern genutzt werden sollten, so die Stadtverwaltung Bad Langensalza. Die beiseite geräumten Verkehrsschilder würden wieder aufgestellt.