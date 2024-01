Am Montagabend haben in Sonneberg und Mühlhausen erneut Demonstrationen stattgefunden. Laut Polizei protestierten in Sonneberg rund 1.000 Menschen auf dem Rathausplatz gegen die Bundes- und Landespolitik. Zuvor hatten sich zahlreiche Fahrer von Traktoren und Lastwagen an einer Sternfahrt nach Sonneberg beteiligt. Aus Richtung Eisfeld, Neuhaus am Rennweg und Coburg kam es zu Verkehrsbehinderungen.