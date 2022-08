Während der Sanierung der beiden Dämme will er den Fischbestand retten. Eine circa ein Hektar große Wasserfläche soll abgetrennt werden. "Ein Versuch", so Wehnemann. Auf alten Karten hatte er gesehen, dass beim Talsperrenbau in den 1970er-Jahren auch ein alter Feldweg überflutet wurde. Die dortige "Oppershäuser Königsbrücke" könnte zur Retterin des Fischbestandes werden. Auf ihr soll Ton geschichtet werden; bis zu einer Gesamthöhe von zwei Meter.