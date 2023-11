Für viele der 100 Zuhörer in der Tennishalle ist das am Dienstagabend zu wenig. "Wir müssen das nicht so hinnehmen", sagte Jens Kunze, Mitglied im Stadtrat und Kreistag (Bündnis für Soziale Ordnung BSO). Von ihm und weiteren Teilnehmern wurde die aktuelle Flüchtlingssituation vor Ort heftig kritisiert. In Redebeiträgen machten sie deutlich, dass die Schmerzgrenze angesichts von 1.000 Flüchtlingen bei rund 4.000 Einwohnern rund um die Gemeinschaftsunterkunft erreicht sei.